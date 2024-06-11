بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2024، أغلق مؤشرها العام نخفضًا بنحو 12.77 نقطة ليبلغ عند مستوى 7042.54 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.18 %، حيث تم تداول 185.8 مليون سهم عبر 15368 صفقة نقدية بقيمة 45.5 مليون دينار كويتي (نحو 138.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 58ر12 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5989 نقطة بنسبة ارتفاع 21ر0 % من خلال تداول 5ر76 مليون سهم عبر 5306 صفقات نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 09ر20 نقطة ليبلغ مستوى 86ر7661 نقطة بنسبة انخفاض 26ر0 % من خلال تداول 2ر109 ملايين سهم عبر 10062 صفقة بقيمة 35 مليون دينار (نحو 7ر106 ملايين دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) 70ر1 نقطة ليبلغ مستوى 81ر5802 نقطة بنسبة ارتفاع 03ر0 % من خلال تداول 3ر51 مليون سهم عبر 2958 صفقة نقدية بقيمة 9ر7 ملايين دينار (نحو 24 مليون دولار).

البورصة المصرية.. صعود جماعى للمؤشرات بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة ، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.763 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 26082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 31936 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11270 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 8320 نقطة.ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 26082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 31936 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11270 نقطة.