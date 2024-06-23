تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل بائعة خضراوات وسرقتها في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم دائرة الاستئناف، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد إبراهيم حسين سائق تروسيكل بمركز الفيوم في منطقة الزملوطي، المتهم بقتل سالمه عبد العال 70عامًا بائعة خضراوات.

صدر القرار بدائرة استئناف الفيوم، برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن ووائل محمد علي وأحمد حجاج محمود،و أمين سر محمد أحمد.

وقائع القضية

وترجع أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على سيدة مسنة طافية على سطح بحر سنورس الغربي.

وشكل فريق بحث وأكدت التحريات أن وراء جريمة مقتل السيدة التي تعمل في بيع الخضار، سائق تروسيكل يدعى إبراهيم حسين، في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير، وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية بمراكز بمحافظة الفيوم.

وكشفت التحريات أن المجنى عليها طلبت من القاتل توصيلها في ساعة مبكرة إلى سوق الثلاثاء بالفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها وألقى بجثتها في مياه بحر سنورس بالفيوم، وسرق مشغولاتها الذهبية وأظهرت ذلك كاميرات المراقبة.

واعترف المتهم أنه في أثناء التحقيقات أمام رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية وجرى تحرير محضرا بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على نيابة مركز الفيوم التى باشرت التحقيقات. وأحالت المتهم إلى المحاكمة والتى انتهت بإصدار حكم الإعدام.