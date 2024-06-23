مذكرة تفاهم بين صيدلة الفيوم وإندونيسيا

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب فى جامعة الفيوم، جلسته برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء المجلس اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المجلس أحيط علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم ٢٢٧ بالمصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب الماضي، وأشار إلى أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات منها خطاب مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بخصوص تصميم نظام خاص بالتحويلات الداخلية والخارجية، وخطاب عميد كلية الألسن بخصوص طلب توقيع اتفاقية بين جامعة الفيوم والمعهد الصيني للعلوم والتعاون، والتي يتم من خلالها توفير مدرسين لغة صينيه للتدريس بقسم اللغة الصينية بالكلية.

كما ناقش المجلس قرار مجلس كلية الصيدلة بالموافقة على مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة بالفيوم ونظيرتها بجامعة Borneo Lestari بدولة إندونيسيا.

وأوضح أن المجلس ناقش كذلك قرار مجلسي كليتي الآثار والتربية النوعية بخصوص الموافقة على مقترح برنامج بيني بمسمى (إدارة الحرف الفنية الأثرية والتراثية) بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك قرار مجلسي كليتي الآثار والحاسبات والذكاء الاصطناعي بخصوص الموافقة على مقترح برنامج بيني بمسمى (الذكاء الاصطناعي في علوم الآثار والتراث) بنظام الساعات المعتمدة.

الموافقة على 52 رسالة ماجستير

ومن جهة أخرى عقدَ مجلسُ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم جلستَهُ برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس، اليومَ الأحد، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع ، ثُـمَّ تَــمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق. وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل مجموعةٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها 52 ماجستير، و34 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

ثُـمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

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