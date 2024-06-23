أتوبيس المكتبة المتنقلة يصل نادي المحمودية الرياضي في البحيرة

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور ضمن حملة " إقرأ . فكر . لمستقبل أفضل" وبمشاركة أتوبيس المكتبة المتنقلة بزيارة نادي المحمودية الرياضي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وإيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

ومن جانبة أكد أحمد الهواش مدير المكتبة، أن الزيارة تضمنت عقد ورش ومحاضرات للتوعية بأهمية القراءة، بالإضافة إلى عمل عضويات لبعض من أعضاء النادي وتمت إستعارة الكتب لجميع الأعضاء بمختلف الفئات والأعمار.

ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد بروتوكول تعاون وسيتم اتباع جدول زيارات ثابتة لنادي المحمودية الرياضي؛ للإستفادة من أنشطة المكتبة المتنقلة والتشجيع على القراءة.، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،و إيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.