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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الامتحان غير مباشر.. طلاب الثانوية الأزهرية يشتكون من مادة التاريخ

طلاب الشهادة الثانوية
طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

تباينت ردود أفعال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة قنا “قسم الأدبي”، عقب خروجهم من اللجان عقب الانتهاء من امتحان التاريخ، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

قال عدد من الطلاب، إن امتحان التاريخ كان صعب للغاية، موضحين  أن أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة، وفي مستوى الطالب فوق المتوسط، فيما أشاروا إلى أن الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة كان كافيًا، وأن أسئلة الامتحان كانت من داخل المنهج لكنه احتوى على بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج لوقت طويل وتركيز كبير.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.


 

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