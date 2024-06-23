ضبط 50 قطعة سلاح ناري و226 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (226) قضية مخدرات، و(50) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (56926) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة

تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، من القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة بمنطقة منشأة القناطرحيث أنهى شاب حياة شقيقه طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما في قرية بمنشأة القناطر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في قرية تابعة لمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا قتل شقيقه الأكبر طعنا بسكين، بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم التحفظ على السكين، ومعاينة مكان الحادث، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

القبض على المتهمين بالتشاجر فى الأميرية بسبب خلافات الجيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، طرف ثان: (عاملان "بحوزة أحدهما شومة") بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بدون إصابات، وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية.