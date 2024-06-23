أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

زار فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، ضريح فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، حيث قام بجولة داخل الضريح ومجمع الإمام الشعراوي، وقرأ الفاتحة على روح فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوي.

واطمأن فضيلة الدكتور أسامة الأزهري على أعمال الصيانة التي تتم بعد أن غمرت مياه الصرف الضريح وامتدت لبعض شوارع القرية، واجتمع أيضًا مع أسرة فضيلة الشيخ الشعراوي وأهالي قرية دقادوس.

وكانت حالة من السعادة والفرحة قد سادت بين محبي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وأهالي قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر عقب صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم المقام.