القليوبية تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقا للقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم توفير أماكن انتظار كافية لراحة المواطنين المتعاملين مع المراكز التكنولوجية، خاصةً مع موجة الحر التي تمر بها البلاد، والعمل على عدم وجود أي أعطال في جهاز حجز الدور الإلكتروني بالمراكز التكنولوجية، والتأكيد على عدم التعامل مع المواطنين إلا من خلال المراكز التكنولوجية فقط، وعدم تعامل أي مواطن ومع الإدارات الخلفية، بما في ذلك الاستفسارات وتكون عن طريق المركز التكنولوجي.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تلقيها سواء بالمراكز التكنولوجية بنظام الشباك الموحد أو من خلال البوابة الإلكترونية أو التقديم عن طريق الموبايل، بلغت 52962 طلبات التصالح، فيما بلغ عدد الطلبات المنتهية حتي الأن 100 طلب، وجاري فحص 52862 طلبا، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم التحصيل عليها 28706 طلبات، وبلغت قيمة المتحصلات حتى الآن 14 مليونا و353 ألف جنيه، وبذلك تحتل المحافظة المرتبة الثانية في عدد تلقى الطلبات على مستوى الجمهورية.

وحذر المحافظ، من قيام أي موظف بتقديم أي طلبات نيابة عن المواطنين، وأن أى مخالفة لتلك التعليمات من شأنها إحالة المخالف للتحقيق وتوقيع الجزاء الرادع عليه، والعمل على الإعلان الكافي بالوحدات المحلية لتوعية المواطنين بكل ما هو متعلق بقانون التصالح 187 لسنة 2023، واظهار الجانب الإيجابي للقانون، وتواجد كافة القيادات بالمراكز والمدن والأحياء للمتابعة اليومية لملف التصالح وتذليل كافة العقبات.