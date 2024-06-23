الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. مواجهة نارية بين اسكتلندا والمجر في يورو 2024

منتخب المجر
منتخب المجر

يلعب منتخب إسكتلندا ضد المجر في مدينة شتوتجارت، وفي نفس توقيت مباراة ألمانيا وسويسرا بالجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.

txt

منتخب ألمانيا يُحقق 4 أرقام قياسية بعد فوزه اليوم علي المجر

ويدرك منتخبا إسكتلندا والمجر جيدا أنه لا بديل عن تحقيق الفوز إذا أراد أي منهما التأهل، لأن التعادل بأي نتيجة يعني خروج الفريقين سويا من الدور الأول.

وحقق منتخب اسكتلندا بقيادة مديره الفني ستيف كلارك نقطة واحدة بعدما فرط في الفوز على سويسرا بالجولة الماضية وخرج متعادلا بنتيجة 1/1 ليتجاوز كبوة الخسارة الثقيلة أمام ألمانيا في مباراة الافتتاح.

ويدرك كلارك أن عليه الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة كبيرة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط قد تتأهل به مباشرة في الوصافة حال خسارة سويسرا أمام ألمانيا أو المنافسة على الصعود ضمن أفضل أربعة ثوالث.

ويبقى موقف منتخب المجر أكثر سوءا ويحتاج لمعجزة كروية لحجز مكانه في الدور الثاني ضمن أفضل أربعة ثوالث، وذلك بعدما خسر مباراتيه أمام سويسرا بنتيجة 3/1 قبل سقوطه أمام الألمان بهدفين دون رد.

الجريدة الورقية