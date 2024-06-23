كولر يوبخ لاعبي الأهلي ويرفض الإنشغال بتهديدات الزمالك

عقد مارسيل كولر جلسة مع لاعبي الفريق وبخهم خلالها رغم الفوز على الداخلية بنتيجة 2-1 والوصول للوصافة مؤكدًا أنه حذر من التعالي أمام المنافس بداعي أنه في المركز الأخير بالدوري.

وأكد كولر للاعبيه أن سياسة التدوير تعني أن الجميع يجب أن يكون في أتم الجاهزية للمشاركة ولا يلوم أحد إلا نفسه إذا لم يستطع استثمار الفرصة التي تصل إليه.

ورفض المدرب السويسري الانشغال بتهديدات الزمالك بعدم خوض لقاء القمة مؤكداً أن هذا الأمر لا يخصه ولا يستطيع الإجابة عنه فالأمر متروك لاتحاد الكرة.

وأشار إلى أن فريقه جاهز لخوض مباراة القمة والاستعدادات تسير بكل قوة سواء ذهب الزمالك لملعب المباراة أو لم يحضر.