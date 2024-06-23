الأهلي يستعيد "أبوعلي" في القمة.. و"تاو" خارج الحسابات

استعاد الأهلي خدمات اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق للحاق بمباراة القمة ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل بالجولة السابعة والعشرين للدوري بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في التوقف الدولي.

ومن المنتظر أن يشارك أبو علي في تدريبات الفريق الأحمر بشكل طبيعي اليوم الأحد قبل ساعات من مواجهة القمة ضد الزمالك على أن يكون قرار مشاركته متروكًا للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

في المقابل ، خرج الجنوب أفريقي بيرسي تاو من حسابات الجهاز الفني للأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في التوقف الدولي أيضًا في العضلة الخلفية وهو ما يجعله خارج الحسابات.

ويخضع عمر كمال لاعب الأهلي لاختبار طبي على هامش التدريبات لحسم إمكانية لحاقه بمباراة القمة بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الأمامية أبعدتها عن مباراة الداخلية.