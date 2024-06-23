الشيخ أبو العينين شعيشع.. محطات في حياة أول قاريء في الأقصى

في ذكرى وفاته ..

الشيخ أبو العينين شعيشع.. يحل اليوم الأحد الذكرى الـ13 على وفاة واحدًا من أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر، ومن أبرز الشيوخ الذين كانوا بهم بصمة في تأسيس نقابة القراء، وتولى مهامها بعد وفاة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الاتي محطات في حياة الراحل أبو العينين شعيشع:

ولد بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في 22 أغسطس 1922م

توفى والده وعمره 9 سنوات وألحقته والدته بكٌتاب القرية وعمره 12 عامًا.

أستطاع أبو العينين شعيشع الالتحاق بالإذاعة عام 1939م، أثناء إحياء ذكرى وفاة الشيخ الخضري، من كبار علماء الأزهر الشريف، وسمعه هناك الشيخ عبد الله عفيفي، والذي كان إمام الملك، فأعجب به وقرر تقديمه للإذاعة المصرية وبالفعل تعاقدت الإذاعة معه وكان يعد أصغر قارئ للقرآن حينها حيث كان عمره 17 عامًا.

مسيرة حافلة بإذاعة القرآن



ومنذ التحاقه بالإذاعة المصرية، توطدت علاقته بالشيخ محمد رفعت وأصبحت تجمعهما صداقة كبيرة وذكر أبو العنين شعيشع أكثر من مرة أن محمد رفعت شيخه وأستاذه ومن أكثر من تأثر بهم، إذ قام شعيشع بإكمال الاجزاء التالفة في تسجيلات الإذاعة للشيخ محمد رفعت بصوته.

فى عام 1969م عُين الشيخ أبو العينين شعيشع، قارئاً لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير وسط القاهرة، ثم قارئاً لمسجد السيدة زينب عام 1992م.

انتُخب نقيباً لنقابة القراء في عام 1988م، خلفاً للقارئ الراحل الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وظل نقيباً لها حتى وفاته

وجهت له الدعوة عام 1940 من فلسطين ليكون قارئا للقرآن فى إذاعة الشرق الأدنى ومقرها يافا، وأمضى هناك عاما كاملًا، وكان ينتقل إلى القدس كل جمعة لتلاوة قرآن الجمعة بالمسجد الأقصى ليصبح أول قارئ مصري يقرأ بالأقصى.

نال الكثير من الأوسمة منها: وسام الرافدين من العراق،والأرز من لبنان، والاستحقاق من سوريا وفلسطين وأوسمة من تركيا والصومال وباكستان ووالامارات.

وقد توفى الشيخ أبو العينين شعيشع يوم 23 يونيو 2011 عن عمر يناهز 89 عامًا .