أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد

أسعار صرف العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 23 يونيو 2024م مع عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار صرف العملات.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

جاء سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 60.86 جنيه للشراء و 61.06 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.11 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع.

بلغ سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 30.28 جنيه للشراء و 30.38 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.69 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو12.96 جنيه للشراء و 13.00 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه نحو6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.