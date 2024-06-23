صادرات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية تحطم الأرقام القياسية

ارتفعت صادرات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 332 مليون دولار في شهر مايو، وهي زيادة مذهلة بنسبة 40.7 في المائة مقارنة بـ 236 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.

وأظهر التاريخ أن تحويلات صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت إلى 2.925 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024 من السنة المالية 2023-2024 مقارنة بـ 2.371 مليار دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه بالمقارنة مع الشهر السابق من أبريل 2024، زادت تحويلات صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقدار 22 مليون دولار أمريكي (نمو بنسبة 7.1٪) في مايو 2024.



تم تحقيق فائض تجاري قدره 2.571 مليار دولار أمريكي، وهو الأعلى في جميع الخدمات (87.9٪ من إجمالي تحويلات صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) من قبل صناعة تكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024 من السنة المالية 2023-2024، بزيادة قدرها 22.31٪ مقارنة بالتجارة. فائض قدره 2.102 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي

تعد صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البالغة 2.925 مليار دولار أمريكي هي الأعلى بين جميع الخدمات (41.02٪ من إجمالي صادرات الخدمات) تليها "خدمات الأعمال الأخرى" بقيمة 1.424 مليار دولار أمريكي.

قالت وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات شذى فاطمة خواجة إن الحكومة الحالية تركز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقالت إن دور مجلس تسهيل الاستثمار الخاص (SIFC) ومجلس تصدير البرمجيات الباكستاني (PSEB) في زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات أمر يستحق الثناء. وقالت شذى فاطمة، بناء على توجيهات رئيس وزراء باكستان، إن هناك خطوات قوية جارية لزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات.

وقال الوزير كذلك إنه تم تخصيص 20 مليار دولار لمشاريع معلومات البنية التحتية الرقمية في الميزانية الحالية.