أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم

أسعار صرف العملات .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 22 يونيو 2024 م.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار العملات.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل سعر صرف الدولار نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو نحو 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 60.86 جنيه للشراء و 61.06 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسري نحو 53.11 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع.

بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 30.28 جنيه للشراء و 30.38 جنيه للبيع.

جاء سعر الريال السعودي نحو 12.69 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي نحو 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو12.96 جنيه للشراء و 13.00 جنيه للبيع.

سجل سعر اليوان الصينى نحو6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.