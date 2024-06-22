يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسعار الاسمنت اليوم السبت بتاريخ 22 يونيو 2024، وشهد سعر الاسمنت اليوم استقرراً في الاسعار في المصانع والشركات، وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح قيمة 2000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم السبت في الأسواق:

سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح اليوم الي نحو قيمة 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر اليوم الي نحو قيمة 1920 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السهم اليوم الي نحو قيمة 1930 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الفهد اليوم الي نحو قيمة 1920 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان اليوم الي نحو قيمة 1980 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي اليوم الي نحو قيمة 2090 جنيهًا.

سعر جبس الدولية اليوم الي نحو قيمة 1400 جنيه للطن.

سعر طن جبس المعمار اليوم الي نحو قيمة 1350 جنيهًا.

سعر طن جبس العامرية اليوم الي نحو قيمة 1300 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض اليوم الي نحو قيمة 4000 جنيه للطن.