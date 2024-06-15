السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم السبت

بوابة الوفد الإلكترونية

تذبذت أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه، وسجل اليوم السبت ارتفاعًا طفيفًا في سعره بالأسواق، وسجل متوسط سعر الأسمنت الرمادي 2150 جنيها في الطن، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا قدره 8.33 جنيه في الطن. 

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آخر تطورات أسعار الأسمنت فى الأسواق المصرية

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أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم السبت

 

أسعار الأسمنت اليوم السبت في بوابة الأسعار كالتالي:

 

سجل متوسط سعر الأسمنت الرمادي 2150 جنيها في الطن، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا قدره 8.33 جنيه في الطن، وبلغ سعر أسمنت السويدي 2100 جنيه للطن، والسويس 1990جنيهًا للطن، وحلوان 1980 جنيهًا للطن، والمخصوص 1950 جنيهًا.

وبلغ سعر اسمنت التعمير 2,030 جنيه للطن، بينما سجل سعر أسمنت الصعيد 1990 جنيها للطن، في حين اقترب سعر أسمنت المعلم 1.970 جنيه للطن، وجاء سعر أسمنت السهم ليسجل 1.940 جنيه للطن.

وناهز سعر أسمنت الفهد 1.920 جنيه للطن، بينما سجل سعر أسمنت وادي النيل 1.930 جنيه للطن، ولامس سعر أسمنت العسكري بني سويف 1.950 جنيه للطن، في حين اقترب سعر أسمنت المسلح 2.000 جنيه للطن .

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