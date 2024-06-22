«الخدمات المالية» يجهز خطة متكاملة لاستكمال منظومة تأهيل وتطوير العاملين فى سوق المال

13 برنامجًا تدريبيًا

أكدت الرقابة المالية أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة هو الجهة المسئولة عن تقديم برامج تدريب وتأهيل وتطوير القدرات اللازمة لتراخيص المهنيين فى مجال الأوراق المالية، وذلك بناء على تكليف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة للمعهد فقط دون غيره وبالتعاون مع البورصة المصرية فى القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التى ترخص بها الهيئة فى مجالات تدريب وتأهيل المهنيين العاملين فى مجال سوق المال، تمهيداً لحصولهم على التراخيص التى تؤهلهم لمزاولة الأنشطة التى ترخصها الهيئة والذى تم الإعلان عنه بتاريخ 25 سبتمبر 2023.

يعمل معهد الخدمات المالية على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، وترسيخ قواعد العمل المهنى وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى، والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية....عكست الدورات التدريبية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية أخر التعديلات التشريعية والتنظيمية، وكذلك استحداث العديد من الدورات التدريبية الجديدة، تنفيذًا لقرار ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

كما عقد المعهد عددًا من البرامج بمحافظات القاهرة والإسكندرية بلغ 13 برنامجًا تدريبيًا، بالإضافة إلى إعداد خطة لعقد البرامج التدريبية بشكل دورى.

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