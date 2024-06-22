لأول مرة.. مصر للطيران تشارك فى المعرض الدولى للسياحة والسفر بالجزائر

شاركت مصر للطيران لأول مرة هذا العام فى المعرض الدولى للسياحة والسفر بالجزائر والذى يعد حدثاً ترويجيا دوليا هاما شارك فيه عدد كبير من الشركات والمنظمات الدولية فى مجال السياحة والطيران.

أقيم المعرض بالعاصمة الجزائرية.. وتأتى مشاركة مصر للطيران هذا العام من منطلق حرص الشركة على التوسع فى منطقة المغرب العربى وتعزيز تواجدها فى هذا السوق الحيوى، حيث شهد جناح مصر للطيران عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أكبر وكلاء السياحة والسفر لتعزيز سبل التعاون المختلفة وفتح آفاق واسعة ومجالات عمل متنوعة بين السوق المصرى والجزائرى.