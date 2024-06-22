الحفاظ على نفس الوزن يمنع تطور مرض السكري

يمكن أن يؤدي الحفاظ على نفس الوزن مع تقدمك في السن إلى منع تطور مرض السكري، كما اكتشف الخبراء في علاج هذا الاضطراب الأيضي ويتم تحقيق هذا التأثير الوقائي حتى لو كان الوزن المخزن مفرطا.





من المعروف جيدا أن فقدان الوزن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومع ذلك، أظهرت دراسة حديثة أن الحفاظ على نفس الوزن مع تقدمك في السن له تأثير أكبر بكثير في الحماية من مرض السكري.

ويتم تحقيق ذلك حتى لو احتفظ الناس بزيادة طفيفة في وزن الجسم ومرض السكري من النوع 2 هو مشكلة صحية عالمية تؤثر على أكثر من 414 مليون بالغ وعادة ما يبدأ في التطور بعد سنوات عديدة نتيجة لحقيقة أن قدرة الجسم على امتصاص السكر والكربوهيدرات وتمعدنها تنخفض تدريجيا.

وفي معظم الحالات، يحدث المرض بسبب التغذية غير السليمة وانخفاض النشاط البدني والتدخين، ولكن الجينات تلعب أيضا دورا هاما.





على الرغم من أن عدد التشخيصات الجديدة لمرض السكري قد استقر في بعض بلدان العالم، وسوف ينخفض في مكان ما، إلا أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بهذا المرض يتزايد تدريجيا.

علاقة الوزن بالسكري

ومرض السكري هو مرض مزمن له العديد من العواقب الصحية الخطيرة، وغالبا ما يتطلب علاجا مدى الحياة، وخلصت دراسة شملت أكثر من 30000 شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما يعيشون في شمال السويد إلى أن الحفاظ على وزن ثابت هو طريقة رئيسية للوقاية من مرض السكري.

وإن التغيرات المفاجئة في الوزن هي التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بمرور الوقت.





خلال فترة الدراسة، تمكن أقل من ثلث المشاركين فقط من الحفاظ على نفس الوزن، وأضاف أكثر من نصف المتطوعين الوزن. فقط حوالي واحد من كل ستة كيلوغرامات مفقودة.

وبمقارنة عدد الحالات الجديدة لمرض السكري الذي تم تشخيصه مع التغيرات في وزن الجسم، خلص العلماء إلى أن خطر هذا المرض انخفض بشكل كبير لدى أولئك الذين احتفظوا بالوزن. وكان هذا صحيحا ليس فقط بالنسبة للأشخاص الذين لديهم وزن طبيعي في البداية في وقت بداية الملاحظة، ولكن أيضا لأولئك الذين لديهم ميزة طفيفة.

بطبيعة الحال، تبين أن فقدان الوزن خلال فترة المراقبة عامل أكثر قوة في الحد من خطر الإصابة بمرض السكري



