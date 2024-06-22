لحظة سكينة

السبت 22/يونيو/2024 - 07:40 م 6/22/2024 7:40:28 PM

انطلاقا من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة لذا كان لزامًا على الحكومة الجديدة أن تتبنى نهجًا جديدًا ومغايرًا فى مستوى الأداء على أرض الواقع وذلك حفاظًا على أمننا القومى وكذلك للتصدى ومواجهة كل التحديات على جميع الأصعدة والمستويات فى الداخل والخارج.

إن الشارع المصرى يأمل أن يعبر التشكيل الحكومى الجديد عن آمال وتطلعات وطموحات كل واحد فيهم، وأن تحظى بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما من شك أن الحكومة المصرية الجديدة ستواجه تحديات كبيرة ولذا فقد وجب عليها رسم سياسات واضحة تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠م لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية الموجودة.

إن التشكيل الحكومى المصرى الجديد مطالب بمواصلة مسارات الإصلاحات الاقتصادية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومضاعفة مشاركة القطاع الخاص والتصدى بكل قوة لخفض معدلات التضخم وضبط الأسواق المصرية والتقليل من ارتفاع الأسعار.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها بما يتوافر لديها من موارد وإمكانات لتوفير حياة كريمة لكل مصرى ومصرية، ولكن لابد أن يكون هناك مزيد من الوعى لدى أبناء شعب مصر العظيم بأهمية الحفاظ على المكتسبات التى حققتها الدولة المصرية فى جميع المجالات والأصعدة لتتوافق مع ما تسعى الدولة المصرية لتنفيذ ما يصبو إليه الشعب المصرى وأن يكون التشكيل الوزارى الجديد موضحًا ملامح الجمهورية الجديدة. حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.

عضو مجلس النواب