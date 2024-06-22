إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم سيارتين

أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق شبراخيت - القاهرة بنطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق شبراخيت - القاهرة، مما نتج عنه إصابة 13 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجاءت أسماء المصابون كالتالي:- ع.ع، 28 عاما، ف.ع، 4 سنوات، ا.ع، 53 عاما، ا.ع، 31 عاما، ح.م، 32 عاما، ر.ص، 21 عاما، هـ.ع، 45 عاما، ا.م، 5 سنوات، ا.خ، 32 عاما، م.ع، 19 عاما، ي.ع، 37 عاما، ع.ل، 28 عاما، م.ص، 32 عاما، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم من خلال عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى شبراخيت المركزي لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.

وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.

ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض نصل معدني.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.