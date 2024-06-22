تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص فى مشاجرة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة أحمد الحمصي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، تأجيل محاكمة ميكانيكي وحلاق لاتهامهما بقتل شخص بطعنة في الصدر بسلاح أبيض، أودت بحياته، وذلك بسبب مشادة كلامية نشب علي أثرها مشاجرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الى بعد الغد، لتعذر حضور المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۹۲۲۰ لسنة ۲۰۲٣ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٠٨٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "خالد س ر" ٥٤ سنة ميكانيكي ومقيم منشية الحرية، شبرا الخيمة ثان، القليوبية، "محمود خ س" ٢٣ سنة حلاق - مقيم عزبة الجبلاوي، أرض الدكتور، شبرا الخيمة ثان، لأنهما في يوم ٣٠/ ۱۰ / ۲۰۲٣ بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية قتلا المجني عليه "شريف عبد الجليل مصطفى" - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم أشهر المتهم الأول سلاحاً أبيضاً - مطواة - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.

وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.

ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض نصل معدني.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.