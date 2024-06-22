قطار يحول جثة شاب لأشلاء في الواسطى ببني سويف

لقى شاب مصرعه وتحولت جثته إلى أشلاء اليوم السبت، صدمه قطار أمام مزلقان السكك الحديدية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بحادث تصادم قطار بشاب أسفر عن وفاته في الحال أمام مزلقان الواسطى، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى ثلاجة الموتى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء الجثة ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الواسطى المركزي.

وأكدت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى يدعى؛ محمد إسماعيل عويس سيد 19 عامًا يقيم بقرية ابويط التابعة لمركز الواسطى، في أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي صدمه قطار وتحولت جثته إلى أشلاء، وتحرر المحضر اللازم وجاري إخطار جهات التحقيق؛ تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.