ما علاقة أكل الجبن بالأمراض العقلية الخطيرة وفرط الحركة؟.. الطب الصيني يكشف مفاجأة

توصلت دراسة صينية حديثة، شملت 2.3 مليون شخص، إلى نتائج مذهلة تثبت أن تناول الجبن يمكن أن يكون له فوائد غير متوقعة على الصحة، حيث ركزت على العلاقة بين الصحة العقلية وعملية الشيخوخة، واكتشفت أن الصحة العقلية تلعب دورًا رئيسيًا في الشيخوخة الصحية وطول العمر، كما كشفت عن علاقة قوية بين استهلاك الجبن والشيخوخة الصحية.

علاقة تناول الجبن بالشيخوخة والأمراض العقلية:

ووفقًا لما ذكره موقع “نيويورك بوست”، استندت الدراسة إلى تحليل العوامل التي تؤثر على الشيخوخة، بما في ذلك التوقعات الإيجابية وأعراض الاكتئاب والعصابية والرضا عن الحياة، ومقارنتها بالمشكلات الصحية المرتبطة بالعمر، وجد الباحثون أن تدهور الصحة العقلية يرتبط بالسلوكيات والأمراض التي تقصر من العمر المتوقع، بالإضافة إلى ذلك، لاحظوا أن الأشخاص الذين يتمتعون بأفضل مستويات الصحة العقلية والقدرة على تحمل التوتر يتناولون كميات أكبر من الجبن.

علاقة تناول الجبن بالشيخوخة والأمراض العقلية

استخدم الفريق البحثي 33 عاملًا لربط الصحة العقلية بالشيخوخة الجسدية. ورغم أن الجبن لم يكن المسؤول المباشر عن طول العمر، إلا أن تناوله بكميات كبيرة كان له تأثير بارز في تحقيق درجات عالية من الرفاهية، وأشارت النتائج إلى أن تناول الجبن يمكن أن يكون له تأثير إيجابي بنسبة 3.67% على عوامل الشيخوخة الصحية، مقارنة بتأثير تناول الفاكهة الذي بلغ 1.96%.

لم يتضح بعد طبيعة هذا الارتباط بشكل كامل، مما يتطلب المزيد من البحث والدراسة لتحديد الأسباب الدقيقة وراء ذلك، ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن السلوكيات ونمط الحياة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الشيخوخة الصحية، السلوكيات التي تؤثر سلبًا تشمل مشاهدة التلفاز لفترات طويلة، التدخين، استخدام الأدوية، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، السكتة الدماغية، تصلب الشرايين التاجية، وأمراض القلب الإقفارية.

أكد البروفيسور وانغ أن نتائج الدراسة تعزز أهمية الصحة العقلية في السياسات الصحية الموجهة نحو الشيخوخة الصحية. وشدد على ضرورة الحفاظ على النشاط البدني، وتقليل مشاهدة التلفزيون، وتجنب التدخين لتعزيز الوظيفة الإدراكية ومنع الأمراض الشائعة.

استخدم الباحثون تقنية "العشوائية المندلية" لتحليل الحمض النووي للمشاركين في الدراسة. أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة عقلية جيدة يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة مع تقدمهم في العمر. يعزز هذا الاكتشاف الفرضية بأن الصحة العقلية الجيدة تساهم في تحسين الصحة الجسدية والشيخوخة الصحية.

تسلط الدراسة الضوء على أهمية الاهتمام بالصحة العقلية كجزء من الاستراتيجيات الصحية العامة. يشير البحث إلى أن تحسين الصحة العقلية يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الصحة الجسدية وطول العمر. يوصي الباحثون بضرورة تعزيز الرفاهية العقلية من خلال سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين الحياة اليومية وتقليل عوامل الإجهاد والقلق.

في الختام، توضح الدراسة أن الاستهلاك المنتظم للجبن قد يكون له فوائد صحية غير متوقعة، وخاصة في مجال الصحة العقلية. كما تؤكد على ضرورة العناية بالصحة العقلية لتحقيق الشيخوخة الصحية وطول العمر. يعد هذا البحث خطوة مهمة نحو فهم أعمق للعلاقة بين الغذاء، الصحة العقلية، والشيخوخة، ويفتح المجال لمزيد من الدراسات في هذا المجال الواعد.