حياة كريمة بأسوان توزع عصائر ومياه علي طلاب الثانوية العامة

وزعت مؤسسة حياة كريمة بأسوان، عصائر ومياه معدنية علي الطلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحانات اللغة العربية اليوم السبت.

امتحانات الثانوية العامة بأسوان

تشهد محافظة أسوان، ارتفاعًا في درجات الحرارة، بسبب سوء الأحوال الجوية وزعت حياة كريمة علي طلاب الثانوية العامة عصائر ومياه معدنية.

وقد أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بتكاتف الجهود لتوفير المناخ المناسب لـ 7292 طالبًا وطالبة، والمراقبين مع استئناف ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2024/ 2023، بدءاً من الغد السبت والتى تستمر حتى 20 يوليو المقبل، وذلك داخل 27 لجنة رئيسية بالإدارات التعليمية الخمس بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها لتنفيذ أعمال النظافة العامة، وعدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان لضمان انتظام سير الامتحانات وأداء الطلاب لها فى سهولة ويسر.

وكلف اللواء أشرف عطية، أهمية توافر الإمكانات والإجراءات التأمينية كافة ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح، بالإضافة إلى الاطمئنان من مدير المديرية على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب، موجهاً بأن يتكامل مع ذلك متابعة إستراحات المراقبين بإجمالى 26 إستراحة للرجال والسيدات ، ودعمها بكافة الوسائل وتلبية أى مطالب أو إحتياجات لهم طوال فترة الامتحانات للظهور بالشكل المشرف والراقى أمام ضيوف المحافظة.



