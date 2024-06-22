محافظ المنيا: توفير سبل الراحة حرصا على مصلحة طلاب الثانوية العامة

قام اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الإمتحانية ، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة حرصًا على مصلحة الطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإستعدادات المسبقة لإستقبال الإمتحانات، حيث يؤديها هذا العام 37,432 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية على مستوى المحافظة، و تجهيز 100 لجنة أساسية موزعة على 9 إدارات تعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع توفير وسائل التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة.

ووجه المحافظ ، رؤساء اللجان بتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشدداً على الإلتزام بتطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم ، والتصدي لمحاولات الغش، ومنع دخول الطلاب اللجان بأي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.

وشدد المحافظ ، على رؤساء المراكز بضرورة استمرار حملات النظافة ، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان ، بالتعاون مع الأجهزة المعنية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب ، مؤكداً ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، تتابع على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، سير الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أي شكوى وسرعة حلها.

من جانبه أكد حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المستهدف في اليوم السبت هو 31,539 طالبًا وطالبة لتأدية امتحان مادة اللغة العربية، مشيرًا إلى تجهيز 33 استراحة للمراقبين على مستوى المحافظة .