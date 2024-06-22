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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حالات إغماء وتشنجات داخل لجان الثانوية العامة بالقليوبية

حالات اغماء ثانوية
حالات اغماء ثانوية عامة -ارشيفية

تعرض طلاب الثانوية العامة في مدارس الدقهلية، اليوم السبت، خلال أدائهم امتحان اللغة العربية، لحالات إغماء وتشنجات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود وسائل مناسبة للتهوية.

حالات إغماء وتشنجات داخل لجان الثانوية العامة بالدقهلية 

تعرضت الطالبة منة الله السيد، طالبة في مدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات بالمنزلة، لحالة إغماء، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة، وأصيبت دينا فتحي في مدرسة الثانوية بنات ببلقاس بنوبات عصبية وتم نقلها إلى مستشفى بلقاس.

بينما أصيبت الطالبة أمنية عمرو، البالغة من العمر ١٨ عامًا ، بمدرسة العروبة الإعدادية بنات بمدينة السنبلاوين، بنوبة إغماء وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين.

وكما أصيبت نهلة محمد في مدرسة الإعدادية بنين في أجا بهبوط.

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