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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

تغير اسم المدرسة أضاع على أبنائنا التقديم

مدرسة عبد الفتاح
مدرسة عبد الفتاح السيسي الرسمية للغات

رغم ان  بداية  التقديم إلكترونيا  المدارس التجريبية الرسمية المتميزة للغات  هذا بدات هذا العام  بتاربخ  ٦/١  وتنتهى  ٦/٣٠/٢٠٢٤  للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ولكن الحال في  مدرسة عبد الفتاح السيسي الرسمية المتميزة للغات يختلف تماما نظرا لعدم علم اولياء الامور بموعد التقديم حتى كتابة هذه السطور لاننا ببساطه فوجيتا بتغبر اسم المدرسه  الى روضة عبد الفتاح السيسي للغات دون ان نعلم  ويقع هذا الخطأ على وزراة  التربية والتعليم حيث انه  لم يتمكن اى مواطن من أولياء الأمور التقديم  إلكترونيا  بقرية برق العز    رغم مرور ٢١ يوم من التقديم  نناشد وزارة التربية والتعليم  المساعدة الفورية والايضاح للمواطنين للتقديم حتى لايضيع على أطفالنا العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ عن

المواطنين  رجب السيد  ابراهيم عيد
‏ 01003448605

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