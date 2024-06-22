بسبب لهو الأطفال.. إصابة شخصين بطلقات نارية في سوهاج

أصيب شخصان برش خرطوش وجروح متفرقة بالجسد في مشاجرة، بسبب لهو الأطفال، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين دائرة قسم شرطة جرجا.

وتبين وقوع مشاجرة بين طرف أول "مصطفى. م" 34 عامًا صياد مصابًا برش خرطوش بالبطن والصدر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وابن عمه "عاصم. ح" 40 عامًا عامل مصابًا بجرح أعلى الكتف الأيسر، وتم نقله لمستشفى جرجا ا لعام، وطرف ثان "فارس. م" 25 عامًا مندوب مبيعات، والده "محمد. ف" 50 عامًا مزارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح ناري، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح ناري، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وإحداث الأول من الطرف الثاني إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.