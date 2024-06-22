لجان الثانوية العامة اليوم في امتحان اللغة العربية (شاهد)

رصدت كاميرا «إكسترا نيوز»، أجواء امتحانات الثانوية العامة اليوم، من خلال تغطية حية للجان الامتحانات، فيما سيؤدي 745 ألف و86 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية.

لجان امتحانات الثانوية العامة

وفي هذا السياق، قال مراسل القناة، من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بحي الدقي: «تشهد المدارس الثانوية اليوم أداء امتحانات مادة اللغة العربية استكمالاً للاختبارات التي بدأت في الـ 10 من يونيو الحالي، وسط ضوابط تم وضعها لدخول الطلاب للجان الخاصة بهم أبرزها منعم من اصطحاب أية أجهزة إلكترونية مثل التابلت والموبايل».

وأوضح أنه تم فتح اللجان أمام الطلاب منذ الثامنة والربع صباح اليوم، وذلك لضمان دخولهم اللجان مبكراً وتوزيع الأوراق في تمام التاسعة صباحاً ومدة الامتحان 3 ساعات، فيما ستنتهي امتحانات الثانوية العامة هذا العام بامتحان الرياضيات التطبيقية والديناميكا في الـ 20 من يوليو 2024 للشعبة العلمي أما «الأدبي» فينتهي من أداء الامتحانات في الـ 17 من يوليو بامتحان مادة الفلسفة.

لجان الامتحانات

يتوافد الأهالي مصطحبين الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات وخوضهم هذه التجربة وهذا التصرف موروث وعادة لدى الأسرة المصرية لإعطاء الطلاب الأمان، ما يتسبب في بعض الأحيان بازدحام الشوارع أمام اللجان ولكنه في نفس الوقت يدعم ويساند طلابنا نفسيا ومعنوياً ليحد من حالات التوتر.