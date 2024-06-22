إنطلاق إمتحانات الثانوية العامة بمدارس البحيرة

إنطلقت منذ قليل امتحانات الثانوية العامة بمدارس محافظة البحيرة بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدي 37236 طالب وطالبة بواقع 28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي إمتحان اللغة العربية اليوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.

وقامت الأجهزة المعنية بعمليات تأمين امتحانات الثانوية العامة بإخلاء الشوارع المحيطة بالمدارس، ومنع تواجد أولياء الأمور، ومنع مرور السيارات وتحويلها إلي مسارات أخري ، لضمان توفير الهدوء للطلاب أثناء الإمتحان.

حرصت مديرية التربية والتعليم، بتفعيل غرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

كان طلاب الثانوية العامة قد أدوا إمتحانات المواد التي لاتضافإلي المجموع، قبل عيد الأضحي المبارك .