طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بقنا

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024 الشعبة العامة بمحافظة قنا، اليوم السبت، وذلك عقب الانتهاء من اجازة عيد الأضحى المبارك، امتحان اللغة العربية ورقيا كأول المواد المضافة للمجموع، في مدة زمنية تقدر بثلاث ساعات.

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية أبوابها أمام الطلاب في الثامنة وربع صباحًا لأداء امتحان اللغة العربية.

تأتى الامتحانات هذا العام وسط حالة من الترقب والقلق، سادت بين اوساط أولياء الأمور المتواجدين بكثافة أمام اللجان الامتحانية المختلفة الموجودة بنطاق قنا.

ويسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحا، أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

يذكر إلى أن إجمالى عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة بقنا هذا العام 17257 طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة، و يؤدى الإمتحانات 11742 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و 1331 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و 4184 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

وشدد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، على كافة اجراءات انتظام سير لجان الامتحانات، وعدم تأخر دخول الطلاب اللجان..وعدم تأخير تسلمهم ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان، مؤكدًا على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية التعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

وشدد على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وتابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الالكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية، مطالبًا الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وطالب الدكتور رضا حجازي، على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.