سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق اندلع داخل شقة سكنية بعقار مكون من 5 طوابق في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة علي حريق في عقار بالشيخ زايد

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون 5 طوابق في منطقة الشيخ زايد، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة عليه.

ونتج عن الحريق احتراق بعض محتويات الشقة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

التصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار في قليوب

كما أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار في قليوب، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، والاستعلام عن هويته.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز قليوب، أفاد فيه بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص صدمه قطار في اتجاه مدينة بنها أسفل كوبري الدائري بمدينة قليوب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية أنها جثة مجهولة، وتم نقلها إلى مستشفى قليوب التخصصى لإتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تشريح جثمان الطالبة جنى بعد وفاتها في ظروف غامضة

كما قررت جهات التحقيق بتشريح جثمان الطالبة جنى بعد مصرعها في ظروف غامضة في المقطم عقب تعرضها للخطف على يد والدها وأشقائها في أول أيام عيد الأضحى المبارك لكشف ملابسات الواقعة وسبب وفاتها.

وقال أمير أحمد محامي أسرة الطالبة جنى إن جهات التحقيق قررت التحفظ على شقيق المجني عليها لاتهامه بترويعها والتسبب في وفاتها.

وأكد محامي أسرة الطالبة جنى والذي قال: إن الأب والأم منفصلان منذ أكثر من 10 سنوات، ومعهم ثلاثة أبناء ولدان وبنت، ومع بداية الانفصال بين الزوجين انتقل الولدان للعيش مع والدهما، بينما ذهبت البنت للعيش مع والدتها، مشيرًا إلى أنه دائما كانت هناك مساومات من الأب ناحية البنت.

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إشارة من مأمور قسم المعادي بورود بلاغا من سيدة بتعرض ابنتها جنى.م.ف للخطف على يد عدد من الأشخاص من أقاربها بدائرة القسم، باستخدام سيارة، وحررت محضرا بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت والدة الفتاة أن والد المجني عليها وأشقائها ارتكبوا واقعة خطفها في محاولة للانتقام منها، وبعد مصرعها أخبرها أحدهم أن الأخيرة أنهت حياتها بالقفز من الطابق العاشر بأحد العقارات وفارقت الحياة وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى.