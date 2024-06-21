عبد الله السعيد يحصل على جائزة الأفضل في مباراة الزمالك وفاركو بالدوري

حصل عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.



وتسلم عبد الله السعيد الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة .

