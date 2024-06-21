عاجل.. غرق شاب في نهر النيل بجبل شيشة بأسوان

لقي شاب مصرعه غرقا في مياه النيل بمنطقة الشلال بجبل شيشة بمحافظة أسوان، ونجح فريق الانقاذ النهري من انتشال جثته وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق شاب أثناء السباحة في مياه النيل

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد بغرق شاب أثناء السباحة في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا وتم انتشال جثته ونقلها إلي المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الشاب يدعي عبدالله محمود عبدالهادى 27 سنة نقل مشرحة اسوان العمومية، والجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.