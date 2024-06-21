مجازر قنا تستقبل 314 أضحية خلال أيام العيد

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، اليوم الجمعة، إن المجازر التي خصصتها المحافظة لذبح الأضاحي بالمجانـ، إستقبلت 341 أضحية بعدد 13 مجزرًا على مستوي المحافظة، خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

وأورد أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تابع جهود مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الجهات المعنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فى إجراءات الفحوصات البيطرية وذبح الأضاحى للمواطنين والجمعيات الخيرية «مجانًا»، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

أضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن مديرية الطب البيطرى قامت بتكثيف حملاتها أيام العيد وقامت بالمرور على كافة مجازر المحافظة قبيل عيد الأضحى.

وأثناء أيام العيد لمتابعة أعمال المجازر وإزالة كافة معوقات العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وتيسير الخدمة المجزرية وتوفير المرافق العامة من مياة وكهرباء ورفع للمخلفات وكسح أولا بأول الخروج لحوم أضاحي سليمة وصحية وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والبيئة العامة.

لافتا أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير عدد ٢٤ قضية بإجمالي مضبوطات ۱۳۷ كجم وذلك في الفترة من ٦/٩ وحتى ٢٠٤٢/٦/١٥م.

13 مجزرًا مجانًا:

وقبل حلول العيد، أعلنت المحافظة، عن تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك .

قال المتحدث الرسمي، إن ذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أهالي المحافظة ومسؤولي الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأورد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تقوم بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال إجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة.