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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بعد أعمال الصيانة والتطوير.. افتتاح مسجد الرحمة الكبير ببني سويف

افتتاح مسجد في بني
افتتاح مسجد في بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس مدينة إهناسيا، لافتتاح مسجد الرحمة الكبير بقرية تمام كساب، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

افتتاح مسجد الرحمة الكبير 

افتتح  ناصر سيف النصر، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، المسجد المقام على مساحة 365 مترًا، حيث تبلغ مساحة صحن المسجد 265 مترًا، و100 متر مصلى للسيدات، بعد إتمام أعمال الصيانة والتطوير.

 وقد بلغت التكلفة الإجمالية للأعمال أكثر من 470 ألف جنيه، من ميزانية وزارة الأوقاف.

وأدى رئيس المدينة شعائر صلاة الجمعة في المسجد في حضور فضيلة الشيخ سيد نور الدين مدير إدارة أوقاف إهناسيا وناصر غانم نائب رئيس المركز وأحمد عصمت رئيس مجلس قروي النويرة والشيخ حسانين مفتش المساجد، وعدد من قيادات الأوقاف والشخصيات العامة والتنفيذية وأهالي القرية.

 

 


 

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