مصرع وإصابة 13 شخص في حادث ميكروباص وجرار زراعى بوادى النطرون

لقي 3 أشخاص مصرعهم في الحال، بينما أصيب 10 اشخاص آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، صباح اليوم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي، أمام مدخل قرية صلاح العبد بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت قد تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع جرار زراعي، أمام مدخل صلاح العبد بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم. تبين من المعاينة أن التصادم نتج عن مفاجأة سائق الميكروباص بالجرار الزراعى أثناء خروجه من مدخل القرية فادى إتصدام مروع نتج عنه وفاة 3 واصابة 10 هم ركاب الميكروباص

وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق والمصابين لذات المستشفى، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.