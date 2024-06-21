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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضربات أمنية لضبط تجار العملة.. 6 ملايين جنيه قيمة القضايا

ضبط قضايا اتجارعملة
ضبط قضايا اتجارعملة

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

خريطة السودان

 وفي سياق منفصل رحلت السلطات الأمنية المختصة صاحب محل سوداني الجنسية، والذي وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان على أنهما تابعتان إلى السودان.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المحل السوداني، الذي وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان على أنهما تابعتان إلى السودان. 

وكان صاحب محل سوداني أثار  جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره شعارا للمحل، عبارة عن خريطة دولة السودان وبها مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على أنهما تابعتان إلى السودان.

وبعد هجوم على مواقع فيس بوك من آلاف المتابعين أزال المحل الذي يحمل اسم يمه للمنتجات السودانية، شعار الخريطة من على واجهة المحل ونشر المحل على صفحة فيسبوك الخاصة به منشورًا يعتذر فيها لمصر والمصريين عما حدث من خطأ غير مقصود.

وجاء في منشور محل يمه للمنتجات السودانية: السادة متابعي الصفحة الكرام، مساء الخير، لقد تم إزالة الشعار الذي أثار حفيظ بعض المتابعين، وسعيا منا لإرضاء عملائنا ومتابعينا سنصمم شعارا جديدا يلائم تطلعاتهم مع العلم بأن ما ورد من خطأ في الشعار هو خطأ غير مقصود، وليس له أي أبعاد سياسية أو خلافه، مرة أخرى نوكد على مبدأ احترامنا للدولة المصرية حكومة وشعبا.

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