الأسهم الأوروبية تتراجع وسط عمليات بيع في شركات التكنولوجيا

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 21-6-2024، مع تصدر أسهم التكنولوجيا عمليات البيع، كما تراجعت أسهم كارلسبرج غروب الدنماركية بعدما رفضت شركة بريتفيتش البريطانية عرض استحواذ معدل بقيمة 3.9 مليار دولار.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش مع نزول المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة بعد ارتفاعه نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع قطاع البناء ومواد التشييد 0.7 بالمئة، وانخفضت أسهم شركات التجزئة 0.5 بالمئة مع نزول سهم سلسلة بي.اند.إم البريطانية 1.8 بالمئة بعدما خفض مورغان ستانلي توصية لسهم الشركة. ولا يزال المؤشر الأوروبي في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة بعد انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي عندما اهتزت الأسواق بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وفيما يتعلق بأسهم أخرى، قفز سهم شركة زيلاند فارما الدنمركية23.1 بالمئة بعد أن أظهرت دراسة مبدئية أن تناول جرعة عالية من عقار الشركة ساعد على تقليل الوزن بنسبة 8.6 بالمئة في المتوسط بعد 16 جرعة أسبوعية.

وهبط سهم كارلسبرج غروب لصناعة الجعة ستة بالمئة تقريبا بعد رفض بريتفيتش لصناعة المشروبات عرض الاستحواذ عليها، وأرجعت ذلك إلى أن العرض "قلل بشكل كبير من قيمة" المجموعة والنظرة المستقبلية لها. وقفز سهم بريتفيتش 14.4 بالمئة.

المؤشر نيكي الياباني

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض طفيف في ختام جلسة الجمعة، بعدما طغت خسائر أسهم التكنولوجيا على مكاسب أسهم القيمة وسط ضعف الين وارتفاع العوائد.

وتراجع المؤشر نيكي 0.09 بالمئة إلى 38596.47 نقطة بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات متتالية. ومع ذلك، انخفض 0.49 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع فوق 159 ينا وتماسك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.

وصعد العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 0.98 بالمئة في التعاملات المبكرة.