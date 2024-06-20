قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأوروبية للارتفاع

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 20-6-2024، مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا مع التركيز على قرارات حول أسعار الفائدة تصدرها عدة بنوك مركزية في أوروبا في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش. وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا المكاسب إذ ارتفع 0.7 بالمئة وبالمثل صعد مؤشر قطاع التشييد ومواد البناء 0.7 بالمئة.

ومنح سهم إيه.إس.إم إنترناشونال دفعة كبيرة لمؤشر قطاع التكنولوجيا، إذ قفز سهم شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات 4.1 بالمئة بعد أن رفع مورغان ستانلي توصيته للسهم.

ومن المقرر أن تعلن البنوك المركزية في إنجلترا وسويسرا والنرويج عن قرارات متعلقة بالسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.1 بالمئة بينما انخفض المؤشر السويسري القياسي 0.1 بالمئة.

وقالت مجموعة دانون الفرنسية للأغذية إنها تستهدف نمو المبيعات سنويا بين ثلاثة وخمسة بالمئة على مدى السنوات الأربع المقبلة. وانخفضت أسهمها 2.9 بالمئة في التعاملات المبكرة.

المؤشر نيكي الياباني

عوض المؤشر نيكي الياباني خسائره في التعاملات المبكرة ليغلق مرتفعا، الخميس، وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم عند انخفاضها، وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.16 بالمئة عند 38633.02 نقطة بعد التراجع بما يصل إلى 0.8 بالمئة في وقت سابق اليوم مقتفيا أثر خسائر الأسهم الأوروبية في الجلسة السابقة.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أغلق على انخفاض 0.11 بالمئة عند 2725.54 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول "لم تكن هناك محركات بارزة في السوق اليوم. أعاد المستثمرون شراء الأسهم عندما انخفضت، وباعوا عندما ارتفعت، وفي نهاية الجلسة، تجاوزت عمليات الشراء عمليات البيع".

وحول سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق الخسائر إلى مكاسب ليغلق مرتفعا 0.46 بالمئة. وقفز سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.73 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي. وتراجع سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 0.38 بالمئة وسهم فانوك لتصنيع الروبوتات 0.85 بالمئة.