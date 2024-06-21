طقس شديد الحرارة بالإسكندرية.. والشواطئ ملجأ المواطنين

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا، ويكون لطيفًا ليلًا وفي الصباح الباكر، وتسجل درجات الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.



وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.



وعن درجات الحرارة، اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30.