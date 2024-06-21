الأرجنتين تبدأ حملة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا بالفوز على كندا

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز في بداية حملة دفاعه عن لقبه بالفوز على كندا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا.

أحرز جوليان ألفاريز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 49 من عمر المباراة من تسديدة سكنت شباك كندا ، ليتقدم التانجو بأولى أهداف اللقاء.

سجل لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين الهدف الثاني لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من ليونيل ميسي للاعب الذي سددها في شباك الخصم.

وحصد منتخب الأرجنتين الثلاث نقاط الأولى في مشوار دفاعه عن لقبه المتوج به بعدما حصد بطولة كوبا أمريكا الأخيرة على حساب البرازيل.

ويبدأ منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا حيث أنه بطل النسخة الماضية على حساب البرازيل في عام 2021 ويمتلك منتخب التانجو 15 لقبا من البطولة القارية جعلته الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع منتخب أوروجواي.

يتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024 بجانب كل من، كندا وتشيلي، و بيرو.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة تشيلي فجر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.