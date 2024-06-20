مهم لمرضى القلب.. 5 نصائح ضرورية لاستعادة صحتك من جديد

عند تشخيص البعض بمرض القلب والأوعية الدموية أو تعرضه لحادث صحي خطير مثل السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية، يواجه تحديات نفسية وجسدية عديدة، لذا من الضروري أن يمنح الشخص نفسه الوقت الكافي للتعافي والتأقلم مع التغيرات الصحية.

نصائح لتعزيز صحة القلب

و وفقًا لموقع "هيلب جايد"، هناك خطوات عدة يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك واستعادة السيطرة على الصحة.

١- النشاط البدني يعد عنصرًا أساسيًا في التعافي. كما تحتاج العضلات الأخرى في الجسم إلى التمرين لتصبح أقوى، يحتاج القلب أيضًا إلى التمارين لتحسين وظيفته والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

يوصى بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي السريع أو الجري، لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا، أو 75 دقيقة من التمارين عالية الشدة، حسب مستوى اللياقة البدنية للشخص. هذه التمارين تساعد في تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم، مما يعزز الصحة العامة للقلب.

٢- يجب الانتباه إلى النظام الغذائي. تؤثر الأطعمة بشكل كبير على ضغط الدم وصحة القلب. يوصى بتناول الأطعمة الطبيعية وتجنب الأطعمة المصنعة والمعالجة، مع التركيز على نظام غذائي صحي للقلب. الأطعمة الغنية بالألياف، والفواكه، والخضروات، والبروتينات الخالية من الدهون، مثل الأسماك والدواجن، تعد خيارات ممتازة. تقليل تناول الملح والسكر والدهون المشبعة يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية وتحسين صحة القلب.

٣- فقدان الوزن الزائد يعتبر خطوة حاسمة في تحسين صحة القلب. الوزن الزائد يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويؤدي إلى تفاقم مشاكل القلب. من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين بانتظام، يمكن للشخص تقليل الوزن الزائد والتمتع بفوائد صحية عديدة، بما في ذلك تحسين وظيفة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

٤- إدارة التوتر بشكل فعال تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب. التوتر المستمر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويؤثر سلبًا على صحة القلب. ينصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، والتنفس العميق، واليوغا، بالإضافة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم. هذه الأنشطة تساعد في تخفيف التوتر وتعزيز الصحة العامة.

٥- الإقلاع عن التدخين يعتبر أحد أهم الخطوات للحفاظ على صحة القلب. التدخين يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب. الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن بشكل كبير من صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. البحث عن الدعم والمساعدة من المهنيين يمكن أن يساعد الشخص في التخلص من هذه العادة الضارة.

بشكل عام، يمكن أن تساعد هذه الخطوات في التأقلم مع تشخيص مرض القلب والأوعية الدموية، وتحسين الصحة العامة، واستعادة السيطرة على الحياة. اتخاذ هذه الخطوات ليس فقط يساهم في التعافي البدني، ولكنه أيضًا يعزز الصحة النفسية ويحسن من جودة الحياة.