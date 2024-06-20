أسباب ارتفاع نسبة دهون الدم في الجسم.. أبرز طرق الوقاية والعلاج

دهون الدم هي إحدى المشكلات الصحية التي تؤثر على الإنسان نتيجة بعض الممارسات الغذائية الخاطئة، والتي قد تؤدي في النهاية إلى مشكلات تتعلق بالأوردة والشرايين، وزيادة نسب الدهون في الدم.

أسباب زيادة دهون الدم في الجسم

ووفقًا لما ذكره موقع “كور ويل هيلث” المعني بالصحة العامة إلى أن بعض العادات الغذائية مثل تناول الأطعمة الدسمة وغير الصحية، والأطعمة الغنية بالدهون، إضافة إلى قلة الترطيب وعوامل أخرى عديدة، قد تسبب زيادة الدهون في دم الإنسان.

لتفادي هذه المشكلات، يقدم التقرير مجموعة من النصائح الهامة لتقليل نسبة الدهون في الدم والعيش بصحة أفضل، مع الوقاية من أمراض القلب والشرايين واضطراب الأمراض المزمنة. من أبرز هذه النصائح، الاعتماد بشكل أكبر على الطعام النباتي الذي يحتوي على البروتين، مثل الحبوب الكاملة والخضروات، وأيضًا الأطعمة الغنية بالصويا، بالإضافة إلى الفواكه التي تساهم في تقليل دهون الدم وزيادة نسبة البروتين الصحي الداخل للجسم يوميًا.

التقرير يؤكد على ضرورة التخلي عن الممارسات الخاطئة في تناول الطعام. يجب تقليل الدهون المشبعة وكمياتها بشكل كبير، والاهتمام بترشيد استهلاك الدهون والبروتينات في الطعام من خلال الحصول عليها من مصادر صحية مثل اللحوم البيضاء، البيض، والجبن. الابتعاد عن الأطعمة المصنعة هو أيضًا ضروري، إذ إنها تضر بالجهاز المناعي وتؤثر سلبًا على سريان الدم في الجسم.

يضيف التقرير أن التوقف عن تناول الأطعمة المقلية بالزيوت المهدرجة يعد خطوة مهمة، لأنها تضر بشدة بنسب الدهون في الدم. تقليل نسب الكوليسترول اليومي هو إجراء ضروري آخر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقليل الحصة اليومية من الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الكوليسترول، مثل الجبن ومنتجات الألبان.

بجانب التغييرات الغذائية، ينصح التقرير بزيادة النشاط البدني المنتظم كجزء أساسي من نمط الحياة الصحي. النشاط البدني يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل مستويات الدهون الضارة في الجسم. كما يشجع التقرير على شرب كميات كافية من الماء يوميًا لضمان ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية المختلفة.

من النصائح الأخرى التي يقدمها التقرير لتقليل الدهون في الدم هي تجنب السكريات المضافة والاهتمام بقراءة ملصقات الأغذية لاختيار المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية والمنخفضة في الدهون الضارة. كما ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والبقوليات، حيث تساهم الألياف في تحسين الهضم وتقليل امتصاص الدهون والكوليسترول.

في الختام، يؤكد التقرير على أهمية الاستمرار في التوعية والتثقيف حول التغذية السليمة وأثرها على الصحة العامة. باتباع هذه النصائح والإرشادات، يمكن للإنسان تحسين نمط حياته والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة والمشكلات الصحية المتعلقة بزيادة دهون الدم. يجب على كل فرد الاهتمام بنوعية الطعام الذي يتناوله يوميًا والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة لضمان صحة أفضل وحياة أطول.