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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تركيا تعلن مقتل 5 إرهابيين بينهم 4 مطلوبين في عمليتين أمنيتين

بوابة الوفد الإلكترونية

 تمكّنت قوات الأمن التركية من القضاء على 5 عناصر إرهابية، بينهم 4 مطلوبين على النشرتين الحمراء والبرتقالية؛ لضلوعهم في مقتل عناصر من قوات الأمن.

 

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 وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إنه تم القضاء على 5 إرهابيين، بينهم 4 مطلوبين، في عمليتين أمنيتين نُفِّذتا في ولايتَي آغري وبطمان في شرق وجنوب شرقي البلاد.

 

 وأضاف يرلي كايا، في بيان على حسابه في «إكس» (الخميس)، أن وحدات من قوات الدرك الخاصة وفرق المغاوير وحراس القرى اشتبكوا مع الإرهابيين في ريف بلدتَي حسن كيف في بطمان (جنوبي شرق)، ودوغو بيازيد في آغري شرق البلاد.

 

ولفت الوزير التركي إلى أن العمليتين نُفِّذتا بإسناد من طائرات تابعة للقوات الجوية، ومروحيات «أتاك» الهجومية، ومسيّرات مسلحة، وأسفرتا عن مقتل الإرهابيين الخمسة (4 في بطمان، وواحد في آغري) المنتسبين إلى «حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمةً إرهابيةً لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

 وقال يرلي كايا إن الإرهابي الذي تم تحييده في ريف دوغو بيازيد مدرج على النشرة الحمراء في قائمة المطلوبين الإرهابيين لدى وزارة الداخلية ويدعى يلماظ أونور، وكان يحمل الاسم الحركي «شهموز ملاذغيرت».

 

 وأضاف، أن أونور هو المسؤول عن إصدار الأوامر لتنفيذ 18 عملاً إرهابياً تسببت بمقتل 27 من عناصر الأمن و4 مدنيين، وإصابة 68 آخرين.

 

 أضاف، أن 3 إرهابيين مدرجين على النشرة البرتقالية تم القضاء عليهم في قربة حسن كيف في بطمان، سبق لهم المشارَكة في عمليات إرهابية أدت إلى مقتل أحد عناصر قوات الأمن وإصابة 2 آخرين.

 

 وتواصل تركيا شنّ حملات أمنية بالداخل إضافة إلى عمليات عسكرية في شمالَي العراق وسوريا تستهدف «العمال الكردستاني» وامتداداته، حيث يقاتل منذ أكثر من 40 عامًا ضد القوات التركية بهدف إقامة كيان كردي في المناطق ذات الغالبية الكردية في شرق وجنوب شرقي البلاد.

 

 

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