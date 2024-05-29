رئيس وزراء العراق يوجه بالإسراع في تشكيل لجنة عليا لمتابعة اتفاق المياه مع تركيا

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالإسراع في تشكيل لجنة عليا لمتابعة اتفاق المياه مع تركيا، مؤكداً ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ بمشروع طريق التنمية وبالتوازي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني ترأس الاجتماع الثاني الخاص بمتابعة الاتفاقات والمذكرات مع تركيا، التي أبرمت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، مضيفا أن "الاجتماع شهد استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، البالغة 24 مذكرة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "ضرورة استمرار التواصل مع الجانب التركي في المضي بخطوات التنفيذ وبالتوازي"، موجهاً بأن "تضع كل وزارة معنية بمذكرات التفاهم خطة عمل واضحة وبإشراف مباشر من قبله من أجل الإسراع بالتنفيذ".

ووجه بـ"الإسراع في تشكيل اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا، والتأكيد على تهيئة المشاريع الخاصة بالمياه، التي ستُنفذ بشكل مشترك، والتركيز على مشاريع استراتيجية تصبّ في صالح العراق على المدى البعيد، بما يحقق الأثر المطلوب على الواقع الزراعي والمياه في العراق".

شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم الموقعة، وأهمية تشكيل اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ إجراءات التعاون في المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يسهم في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق مصالح شعبيهما.