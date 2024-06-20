مصرع شاب بحادث إنقلاب دراجة نارية في الفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى بمدينة الفيوم عند مدخل مدينه دمو ، أثناء توجهه إلى عمله، اختل توازنه وسقط أرضاً وارتطم رأسه بالأسفلت ولفظ أنفاسه الأخيرة، على الفور وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة للمشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الثاني إثر حادث إنقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري بمدينة الفيوم أمام مدخل مدينه دمو بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع ال شاب إسلام جمعه علي 18 سنة ،من قرية سيلا، إثر تعرضه لحادث إنقلاب دراجة نارية كان يقودها، حيث ارتطم رأسه بالأرض ما تسبب في حدوث نزيف بالمخ، ولقي مصرعه على الفور.

تم استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وصرحت بدفنها وتولت التحقيق .

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 7 اشخاص بالفيوم في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة – اسيوط فى نطاق محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بعد قرية الناصرية باتجاه كوم أبو راضي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 7 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.