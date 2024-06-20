موسكو: قريبًا واشنطن ستتخلى عن زيلينسكي وهذا بديله

فجرت موسكو معلومات جديدة، في محاولة روسية لبث الشقاق بين أوكرانيا وحليفتها الأولى الولايات المتحدة، وزعمت المخابرات الروسية أن البيت الأبيض سيُغلق قريباً "مشروع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيث لم تعد له أي فائدة".

قائد الجيش السابق

كما أشارت في بيان لمكتبها الصحفي إلى أن واشنطن ستتخلى عن زيلينسكي الذي انتهت صلاحيته الرئاسية في مايو الماضي، لصالح مرشح يناسبها أكثر، وفق ما نقلت وكالة "تاس" اليوم الخميس.

إلى ذلك، زعمت المخابرات الروسية أن أميركا تريد قائد الجيش الأوكراني السابق فاليري زالوجني بديلا لزيلينسكي.

وكان الرئيس الأوكراني أقال زالوجني في فبراير الماضي وعينه بعد شهر سفيراً في بريطانيا.

يشار إلى أن واشنطن شكلت الحليف الأوثق لكييف منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في فبرارير 2022.

فقد عمدت منذ سنتين إلى دعم القوات الأوكرانية بشتى الطرق، سواء عبر السلاح أو التدريب أو حتى فرض العقوبات على الروس بشتى المجالات.

مساعدة عسكرية بملياري دولار لأوكرانيا

والشهر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية عن مساعدة عسكرية بملياري دولار لأوكرانيا، من أجل دعم موقفها في مواجهة القوات الروسية، لاسيما بعد المناشدات العديدة التي وجهها زيلينسكي إلى الغرب.

بدوره، وقف الاتحاد الأوروبي بقوة إلى جانب أوكرانيا، فارضاً نحو 14 حزمة من العقوبات على موسكو طالت كافة القطاعات.

فيما أثار هذا الدعم الغربي للجارة الأوكرانية، حفيظة روسيا، التي طالما توجست من علاقات كييف مع الغرب.

وكانت طالبت سابقا من ضمن شروط أخرى، بوقف انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف الحرب.